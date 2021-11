Manchester United goleado e ultrapassado pelo Wolverhampton

Mais uma desilusão. O Manchester United voltou a ser derrotado este sábado na Liga inglesa, ao perder por 4-1 na deslocação ao campo do Watford. A derrota fez os red devils caírem para a sétima posição e já foram ultrapassados pelo Wolverhampton, clube treinado por Bruno Lage que recebeu e venceu o West Ham, por 1-0 - os wolves estão agora na sexta posição com mais dois pontos que o emblema de Old Trafford.

O Watford chegou ao intervalo a vencer por 2-0, golos de King e Sarr. E ainda desperdiçou uma grande penalidade. Na segunda parte, Van de Beek reduziu, após assistência de Cristiano Ronaldo, mas as coisas complicaram-se para os red devils com a expulsão de Maguire, aos 69 minutos. E mesmo em cima do apito final, o Watford marcou o terceiro, pelo brasileiro João Pedro, e ainda o quarto golo, por Emmanuel Dennis, consumando assim uma goleada que pode ditar o despedimento do treinador Ole Gunnar Solskjaer.

Já o golo do triunfo do Wolverhampton foi marcado pelo ex-benfiquista Raúl Jimenez, após uma assistência do extremo português Podence.