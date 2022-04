Manchester City-Liverpool. Um grande jogo também pode terminar empatado

O momento em que Diogo Jota faz o golo do empate (1-1), para o Liverpool no jogo com o Manchester City.

O abraço apertado de Pep Guardiola e Jürgen Klopp, no final do Manchester City-Liverpool (2-2), deste domingo, mostra não só o respeito que um treinador tem pelo outro, mas também como um grande jogo também pode acabar empatado. Portugueses das duas equipas estiveram em bom plano do duelo da 32.ª jornada da Premier League, que manteve o campeão na liderança do campeonato inglês, com o mesmo ponto de vantagem (74 contra 73) que tinha sobre os reds, que na quarta-feira recebem o Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões.

No Etihad Stadium, a equipa da casa contou com os portugueses João Cancelo e Bernardo Silva e cada um deles fez uma assistência para golo. Logo aos 5 minutos, o Manchester City fez o 1-0, por De Bruyne, após passe de Bernardo Silva. Depois Diogo Jota fez o empate aos 13'. Ainda antes do intervalo, Gabriel Jesus voltou a adiantar os citizens no jogo, num golo espetacular, após cruzamento milimétrico de João Cancelo.

O resultado final foi estabelecido logo no regresso por Sadio Mané, que aproveitou uma desatenção de Kyle Walker para fazer o 2-2.

Ainda na 32.ª jornada, o West Ham perdeu na visita o Brentford (2-0), com a equipa londrina a não tirar proveito das derrotas na ronda de Manchester United, sétimo, com os mesmos 51 pontos, e do Wolverhampton, oitavo, com 49.

O Leicester, com Ricardo Pereira no banco, recebeu e venceu o Crystal Palace, por 2-1, num jogo entre equipas do meio da tabela, e o Norwich (20.º) bateu em casa o Burnley (18.º), por 2-0, num embate entre aflitos na zona de despromoção.