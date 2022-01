Treino do Leça na véspera do jogo com o Sporting para a Taça de Portugal.

No meio da euforia do inédito apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal, o presidente do Leça pediu que lhe calhasse em sorte o FC Porto de Sérgio Conceição (jogou no clube em 1994-95). Isso valeu-lhe "alguns comentários" e António Pinho admitiu ao DN que "reagiu mais como adepto do que como presidente", garantindo que "foi um prazer enorme" ver o sorteio ditar um duelo com o campeão Sporting para esta noite (20.45, TVI).

O emblema de Leça da Palmeira (Matosinhos) anda há 23 anos longe dos tempos da glória da I Divisão. Milita no Campeonato de Portugal (lidera a Série C), depois de falhar o licenciamento para a Liga 3 - processo está no Tribunal Arbitral do Desporto - e tenta reerguer-se depois de anos em que esteve mais perto de fechar portas do que do regresso ao escalão principal. Essa "dura realidade" tem de ser dita e lembrada para dar a devida importância aos feitos atuais.