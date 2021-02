Mãe de Ronaldinho morreu de complicações da covid-19

A mãe do antigo jogador Ronaldinho Gaúcho morreu este sábado, aos 71 anos, vítima de complicações decorrentes da covid-19.

Segundo a imprensa brasileira, Dona Miguelina estava internada desde dezembro num hospital de Porto Alegre. Ronaldinho Gaúcho escreveu na altura, numa rede social: "Queridos amigos, minha mãe está com covid-19 e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe". O ex-jogador adiantou então que também testou positivo à covid-19, mas não apresentava sintomas.

Porto Alegre está, desde sexta-feira, em situação de bandeira preta, ou seja, em elevado risco de contágio e próximo de esgotar a capacidade hospitalar de atendimento aos doentes.

O Atlético Mineiro, clube onde Ronaldinho Gaúcho jogou as últimas épocas da sua carreira, usou as redes sociais para se solidarizar com o antigo jogador.