O clássico da Taça de Portugal de quinta-feira pode não ter os treinadores no banco - Sérgio Conceição e Jorge Jesus estão suspensos -, mas não será por falta de magia que o espetáculo vai deixar a desejar. O portista Luis Díaz e o benfiquista Rafa estão em grande forma e têm sido a lanterna que tem guiado ambas as equipas para triunfos convincentes. E pode-se dizer que os elogios de um encaixam no outro. Se Díaz é um jogador indispensável para o FC Porto, criativo e desequilibrador com finalização, Rafa é um jogador essencial para o Benfica precisamente pelas mesmas razões.

Basta olhar para os números dos dois jogadores esta época para perceber isso. O colombiano tem 14 golos e três assistências, enquanto o internacional português já leva 11 golos marcados e 12 assistências (todas no campeonato), o que faz dele um jogador mais influente no esquema ofensivo de Jorge Jesus do que o portista na estratégia de Sérgio Conceição... pelo menos estatisticamente falando.