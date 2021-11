Liga reúne-se esta segunda-feira para analisar jogo B SAD-Benfica

A direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vai reunir-se extraordinariamente na segunda-feira para analisar os episódios ocorridos no jogo B SAD-Benfica, interrompido aos 48 minutos por falta de jogadores da equipa azul.

"A Liga Portugal convocou uma reunião de direção extraordinária para esta segunda-feira, após a qual será divulgada uma nota oficial sobre toda a matéria envolvendo os episódios verificados no jogo entre a Belenenses SAD e o SL Benfica, referente à jornada 12 da Liga Portugal bwin", pode ler-se na nota emitida este domingo pela Liga.

A nota acrescenta que "foi também solicitada uma reunião, com caráter de urgência, à secretaria de Estado da Saúde, secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e à Direção-Geral da Saúde, com o propósito de obter esclarecimentos claros sobre o protocolo de contingência sanitária em vigor nas competições profissionais de futebol, em concreto quais foram os procedimentos e critérios adotados neste caso pelo delegado de saúde local para determinar contactos de alto risco dentro do plantel da Belenenses SAD".

O encontro entre o B SAD e o Benfica terminou aos 48 minutos, por os azuis terem ficado sem o número mínimo de futebolistas, depois de ter começado apenas com nove, devido a um surto de covid-19.

Depois de terem entrado com apenas nove jogadores para o início da partida da 12.ª jornada, os 'azuis' recomeçaram com apenas sete após o intervalo, com a lesão de um elemento a obrigar ao fim do encontro.

Aquando do final antecipado, o Benfica vencia por 7-0, com golos de Kau (1 minuto), na própria baliza, Seferovic (14 e 39, de penálti), Weigl (27), Darwin (32, 34 e 45), naquele que foi o jogo 600 de Jorge Jesus na I Liga.