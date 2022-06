Liga MEO arrancou na Ericeira e Frederico Morais fez a melhor pontuação

O Allianz Ericeira Pro, terceira etapa da Liga MEO Surf 2022, iniciou-se com ondas de tamanho considerável e desafiantes na praia de Ribeira d"Ilhas, tendo como maior novidade um regresso em forma de Frederico Morais, que fez o melhor pontuação do dia, com 14,65 pontos.

Num dia de sol e com boa moldura humana num dos melhores anfiteatros naturais do surf nacional, a ação iniciou-se com a prova feminina e a líder do ranking, Teresa Bonvalot, vencendo o heat 2 de forma segura. O mesmo fizeram Carolina Santos, Carina Duarte e a campeã nacional, Kika Veselko, mas foi de Carolina Mendes a exibição do dia no heat 4, que venceu com 13,75 pontos. Nuria Maganinho, Érica Máximo e Maria Salgado foram as vencedoras da nova geração.

Em masculinos, Guilherme Fonseca venceu com 14,00 e a seguir Frederico Morais aumentou o nível, com 14,65 pontos. Daniel Nóbrega surpreendeu no heat 2 e os restantes mais pontuados foram Tomás Fernandes, Francisco Almeida, José Maria Ribeiro, Francisco Mittermayer, Afonso Antunes e Guilherme Ribeiro, Ian Costa, João Moreira e João Maria Mendonça (fez 14,60 pontos).

Devido ao vento e ondulação, a prova parou após o heat 12, ficando quatro heats da ronda inaugural masculina por realizar. A nova chamada será às 7h30, com a previsão de mar novamente grande.