Líder Real Madrid sofre em Getafe a segunda derrota na Liga espanhola

O líder Real Madrid somou este domingo a segunda derrota na Liga espanhola de futebol, ao perder por 1-0 na visita ao reduto do Getafe, e, encontro da 19.ª jornada, e pode ver o perseguidor Sevilha encurtar distâncias.

No Coliseu Alfonso Perez, situado nos arredores de Madrid, o avançado turco Enes Unal anotou o único tento da partida, logo à passagem do minuto nove, beneficiando da passividade do brasileiro Éder Militão, antigo jogador do FC Porto.

O primeiro e último desaire da equipa comandada pelo italiano Carlo Ancelotti na presente edição da La Liga remontava a 03 de outubro de 2021, quando saiu sem pontos do campo do Espanyol (2-1), sendo que o Real viu hoje chegar ao fim uma série de 15 jogos sem perder para todas as competições oficiais.

Com esta segunda derrota na prova, os 'merengues' prosseguem na liderança, com 46 pontos, contra os 38 do Sevilha, segundo colocado, e 33 do Bétis, terceiro, ambos com menos dois jogos.

Já o emblema 'azulone', que hoje contou com o português Florentino Luís na segunda parte (entrou aos 74 minutos), subiu, provisoriamente, ao 16.º posto, com 18, mais três do que Elche e Alavés, que procuram sair da zona de despromoção.