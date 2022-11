Leão perde, mas segue na Europa com ajuda inglesa

O Sporting precisava de um ponto (um empate) para chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas disse adeus ao apuramento (e aos respetivos 9, 6 milhões de euros) ao perder com o Eintracht Frankfurt (1-2). Ontem, no Estádio José Alvalade, a equipa leonina ainda esteve a ganhar e foi líder provisória, mas o cenário risonho transformou-se na segunda parte e só não virou pesadelo porque o Tottenham ganhou ao Marselha nos últimos instantes e colocou os leões na Liga Europa.

Com todas as equipas a poderem apurarem-se e todas a poderem ficar de fora a fava acabou assim por sair ao Marselha. O Sporting vai jogar o playoff de acesso aos oitavos da Liga Europa, indo defrontar um segundo classificado da fase de grupos da Liga Europa. O sorteio é no dia 7 (segunda-feira).

A atravessar a pior fase desde que assumiu a equipa, em março de 2020, Rúben Amorim prometeu avaliar se ainda é a pessoa certa para liderar os leões... e a queda da Champions pode ajudar o treinador campeão nacional em 2020-2021 a chegar a uma conclusão.

Ele que podia fazer história ao apurar os leões para os oitavos pelo segundo ano consecutivo, algo que o clube de Alvalade nunca conseguiu. Desde o formato Champions (1992), além de Amorim no ano passado, só Paulo Bento apurou os leões (em 2008-09).

Portugal volta assim a ficar à porta da história. Pelo segundo ano consecutivo, o futebol português falha o objetivo de colocar três equipas entre as 16 melhores da Europa.

O golo do joker Arthur

Para o jogo que decidia o futuro da equipa leonina nas competições europeias, Amorim não ficou refém do medo de falhar e apostou num onze surpreendente, com Arthur Gomes como joker num 3x4x3, com Marcus Edwards, Paulinho e Pote (o melhor leão em campo). Mas tal como o Sporting também o E. Frankfurt entrou ansioso e nervoso, o que tornou o jogo confuso durante meia hora.

Pouco depois dos 30 minutos, Amorim foi obrigado a mexer na equipa por via da lesão (ficou a ideia de ser grave) de Nuno Santos, que deu lugar a Matheus Reis. E logo depois o Sporting chegou à vantagem com um golo tradicional e habitual em transição. Edwards lutou pela bola e entregou-a a Pedro Porro, que cruzou para a área, onde um defesa fez um corte defeituoso e deixou a bola sobrar para o remate de primeira de Arthur. Um golo com alguma sorte para o leão e alguma culpa para Trapp, uma vez que a bola lhe passa pelo meio das pernas.

Ao intervalo, metade do trabalho estava feito. Não só os leões venciam uma partida muito equilibrada - Eintracht Frankfurt até teve mais bola (57%) - como, no outro jogo, o ex-portista Mbemba colocava o Marselha a vencer o Tottenham e ajudava os portugueses a chegar à liderança do grupo.

Tudo a perder...

A indefinição no marcador e no cenário global do grupo voltou para o segundo tempo e com um aviso da parte de Glasner, que recorreu ao experiente capitão Sebastian Rode (foi eleito o melhor em campo) para dar consistência defensiva ao Eintracht e assim libertar o jogo cerebral de Mario Götze e a velocidade de Kamada. E funcionou.

Depois de entrarem melhor na segunda parte, os alemães chegaram ao empate numa grande penalidade polémica. O Sporting pediu falta sobre Coates, na altura em que o capitão leonino cortou uma bola com a mão na área. Assim não entenderam o juiz da partida e o VAR e Kamada, com um sorriso nos lábios e um laser verde nos olhos, não falhou o alvo e empatou o jogo.

O empate ainda servia os interesses leoninos, mas no outro jogo os spurs empatavam e retomavam a posição de apuramento. Ao mesmo tempo, Amorim recorria ao banco para retomar as rédeas do jogo com Trincão e Essugo, mas as saídas para o ataque sem critério comprometiam todos os esforços.

E até a melhor exibição de Gonçalo Inácio nos últimos meses foi comprometida por um lance em que não aguentou a pedalada de Randal Kolo Muani, que fuzilou Adán e mudou toda a história do grupo, apurando o E. Frankfurt pela primeira vez.

E só não eliminou o Sporting das competições europeias porque, no outro jogo, um golo do Tottenham no último lance da partida afastou o Marselha e salvou os portugueses de uma saída precoce das provas europeias.

No final Amorim queixou-se da falta de confiança da equipa, mas só isso não explica oito derrotas em 18 jogos na época...

VEJA OS GOLOS

1-0 Arthur Gomes (Sporting)

1-1 Kamada (Eintracht Frankfurt)

1-2 Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt)

