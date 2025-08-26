Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Bruno Lage, treinador do BenficaFOTO: LUSA/TIAGO PETINGA
Bruno Lage quer Benfica “mais racional do que emocional” frente ao Fenerbahçe para chegar à Champions

Treinador encarnado revelou que Trubin será o guarda-redes, regressando à baliza após Samuel Soares a ter defendido diante do Tondela, atrás de uma defesa com Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl.
DN/Lusa
O treinador Bruno Lage afirmou esta terça-feira (26 de agosto) que o Benfica precisa de ser “mais racional do que emocional” na partida da segunda mão do play-off da Liga dos Campeões de futebol, face aos turcos do Fenerbahçe.

“Sabemos a importância financeira e estratégica da Liga dos Campeões para este clube, mas temos de vencer o jogo, tendo consciência de que, do outro lado, está uma equipa repleta de jogadores com qualidade e um treinador que conhece bem a competição e já a venceu duas vezes. Nós teremos de ser mais racionais do que emocionais. Eu antecipo um jogo tático. Temos de ter paciência e inteligência para vencer”, expressou o treinador, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

No centro de treinos dos encarnados, no Seixal, Bruno Lage frisou que, apesar da importância da partida, que dá acesso à fase principal da Liga dos Campeões, a responsabilidade “está em todos os jogos” e elogiou a equipa de José Mourinho.

Benfica no mar de milhões que separa Champions e Liga Europa

“É uma equipa de Champions, muito agressiva no momento defensivo, forte nas transições, que domina muito bem o jogo dos dois pontas de lança e muito forte em ataque organizado, tendo muitos médios com bom remate de meia-distância. Não nos retira a ambição de estarmos ao nosso melhor nível para vencer”, vincou.

Tendo já revelado que Trubin será o guarda-redes titular, atrás de uma defesa com Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl, Bruno Lage não quis desvendar mais nada, mas sendo certa a ausência de Florentino, expulso no encontro da primeira mão.

“Independentemente do onze ou sistema tático, o mais importante é sabermos o que teremos de fazer em termos ofensivos e defensivos, com controlo emocional muito grande e inteligentes para perceber os momentos do jogo. Percebemos bem as variantes [táticas] do nosso adversário e teremos de estar prontos”, assinalou.

Em resposta aos elogios recentes de José Mourinho ao árbitro do jogo, o esloveno Slavko Vincic, Bruno Lage considerou que o melhor elogio que poderá fazer é não falar dele no final, comentando ainda a frustração de Aktürkoglu no último duelo, diante do Tondela, para a I Liga.

“O Aktürkoglu é um jogador especial. Entrou em campo sorridente, para ajudar a equipa. Não fez uma boa prestação e saiu desiludido com isso. Para mim, não é assunto. Será assunto se um dos nossos jogadores não contribuir para a equipa e achar que está tudo bem. Aí estarei preocupado”, apontou o técnico setubalense.

O Benfica e o Fenerbahçe decidem na quarta-feira a presença na fase de liga da Champions, após o empate sem golos na Turquia, numa partida marcada para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem do esloveno Slavko Vincic.

Akturkoglu na cartola no nulo do Benfica em Istambul
