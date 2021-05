Klose sofreu duas tromboses numa perna. "Foi um choque"

O ex-internacional alemão Miroslav Klose, de 42 anos, foi forçado a interromper a sua carreira de treinador-adjunto do Bayern Munique devido a uma trombose numa perna.

Klose, cujo último dia como treinador adjunto no Bayern foi no sábado, revelou, à revista alemã Kicker, que ​​​​​​​não aceitará tão cedo propostas para voltar a treinar.

Klose tinha entretanto sido contratado para treinador do Fortuna Düsseldorf, da segunda divisão, mas a doença travou a sua carreira. "O diagnóstico foi um pequeno choque para mim", disse o antigo goleador, acrescentando que teve "dores fortes" na perna há cerca de três semanas.

"Tenho duas tromboses na perna. Fui imediatamente medicado e recebi meias especiais que tenho de usar 24 horas por dia. Os médicos deixaram bem claro que não devo brincar com a situação. Para o futuro imediato, eles recomendaram repouso quase total. Não aguento nada, não consigo correr, não consigo nadar e, acima de tudo, não consigo jogar futebol", revelou.

Miroslav Klose é atualmente o maior goleador da seleção da Alemanha com 71 golos em 137 jogos, tendo pendurado as chuteiras em 2014, logo depois de ter ajudado a Alemanha a conquistar o título de campeão mundial, no Brasil.

Depois de uma época como adjunto de Hansi Flick no Bayern, Klose assumiu à revista Kicker que prefere ser treinador principal quando voltar ao trabalho. "Continuar como treinador adjunto parece ser um caminho errado, mesmo que tivesse encaixado bem, tanto pessoal como profissionalmente, com Hansi Flick como seleccionador da Alemanha", afirmou. "Seria o caminho mais confortável, mas não quero isso para mim. Sempre escolhi o caminho mais difícil", finalizou.