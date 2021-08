Juventus disposta a aceitar 25 milhões de euros por Ronaldo

O adeus de Cristiano Ronaldo à Juventus começa a ganhar forma e o facto de ter sido suplente no jogo da 1.ª jornada da Série A - empate 2-2 fora, com a Udinese - acentuou a ideia de que é algo inevitável até 31 de agosto, dia em que fecha o mercado de transferências.

A verdade é que, de acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, a estrela portuguesa, de 36 anos, não é intocável para o treinador Massimiliano Allegri, que pretende montar a sua Juventus em torno do argentino Paulo Dybala. Assim sendo, a partida de domingo só acentuou que, no caso de permanecer em Turim, CR7 terá de se contentar com um papel secundário, algo para o qual dificilmente estará disponível.

Neste contexto, os dirigentes da vecchia signora consideram os próximos dias como a derradeira oportunidade de recuperarem algum dos 117 milhões de euros investidos em Ronaldo em 2018. É que o português, que tem o salário mais alto do plantel, está no último ano de contrato e, no final desta época, pode deixar o clube a custo zero. O jornal espanhol AS revelou mesmo que a Juventus está, por isso, disposta a aceitar propostas a rondar os 25 milhões de euros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Este é um processo que promete dar que falar até à próxima terça-feira, dia em que encerra o mercado de verão. Até lá o empresário Jorge Mendes terá de encontrar uma saída para CR7, que curiosamente dependerá de outros mega negócios que continuam à espera de resolução. São eles a possível transferência do inglês Harry Kane do Tottenham para o Manchester City ou a do francês Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain para o Real Madrid.

Está tudo interligado. Ou seja, se Kane ficar no Tottenham, Pep Guardiola tem CR7 como alternativa para o seu City. Se Mbappé rumar ao Real Madrid, Cristiano Ronaldo verá abrirem-se as portas do PSG, juntando-se assim a Messi e Neymar num ataque de sonho. Na prática, há várias peças do tabuleiro para mover neste autêntico xadrez que tem de ficar resolvido em menos de uma semana.

Durante o dia de ontem não passou despercebido o facto de Khalifah Bin Hamad Al Thani, irmão do emir do Qatar que lidera o fundo que detém o PSG, ter publicado nas redes sociais uma foto de Messi e Ronaldo vestidos com o equipamento do clube parisiense, com a legenda: "Quem sabe? Talvez? Será?" Este poderá ser um indicador de que o Real Madrid continua a exercer uma forte pressão para a contratação de Mbappé, jogador que está em final de contrato.

Se não quiser ver o avançado francês deixar o clube a custo zero dentro de um ano, Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, não terá neste momento grandes alternativas senão negociar com os merengues, pelo que CR7 surge como uma excelente alternativa para que a equipa continue a ter um tridente atacante de sonho, juntando os três jogadores mais emblemáticos dos últimos anos: Messi, Neymar e Ronaldo.

Boa relação com Allegri

Apesar de não ser um indiscutível para Massimiliano Allegri, as relações entre o treinador e Ronaldo não são más, de acordo com o jornal Gazzetta dello Sport. Isto porque ambos têm conversado sobre o futuro, tendo o técnico italiano colocado em cima da mesa os seus planos para o avançado português desde o primeiro dia de estágio. Assim, CR7 não estranhou o facto de ter sido suplente frente à Udinese e, como tal, não fez má cara. Pelo contrário, aplaudiu do banco os golos da Juventus e até deu instruções para dentro do campo durante a partida, especialmente ao extremo Bernardeschi.

Quando foi chamado ao jogo, aos 59 minutos, a substituir o espanhol Alvaro Morata, deu um abraço a Allegri e mostrou-se empenhado em campo, tendo inclusive marcado nos instantes finais um golo que seria o da vitória, não fosse ter sido invalidado pelo VAR por um fora de jogo de centímetros.

Cristiano Ronaldo marcou 101 golos em três temporadas ao serviço da Juventus, clube pelo qual já contabiliza 134 jogos oficiais. © EPA/GABRIELE MENIS

A confirmar-se a saída de Ronaldo da Juventus, tudo indica que será feita de forma pacífica, pelo menos a avaliar pela forma como este processo tem sido tratado internamente. Isto porque no exterior do clube já surgiram vozes que pretendem a saída do português, tendo uma delas sido a de Giovanni Cobolli Gigli, ex-presidente da Juve, que numa entrevista ao portal Serie A News considerou que "contratar Ronaldo foi um erro". "Era impossível recuperar o investimento feito. É um grande futebolista, mas tenho de ser honesto: quanto mais depressa se for embora, melhor para ele e para a Juve."

carlos.nogueira@dn.pt