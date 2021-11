Julio Velázquez protagoniza terceira saída de um treinador esta época na I Liga

O espanhol Julio Velázquez protagonizou esta quinta-feira a terceira saída de um treinador na edição 2021/22 da I Liga de futebol, ao acertar a desvinculação do Marítimo, devido aos maus resultados, ainda sem ter o respetivo sucessor anunciado.

O técnico natural de Salamanca, de 40 anos, deixa os insulares na 17.ª e penúltima posição do campeonato, com sete pontos somados, apenas um acima do lanterna-vermelha Santa Clara, na sequência de seis derrotas, quatro empates e uma vitória.

Pelo caminho, o Marítimo foi afastado na terceira eliminatória da Taça de Portugal, ao perder no desempate por grandes penalidades diante do Varzim, da II Liga (2-3, após 2-2 no prolongamento), e da primeira fase da Taça da Liga, na receção ao Boavista (0-1).

Julio Velázquez assumiu o comando dos 'verde-rubros' em 11 de março, ao substituir o brasileiro Milton Mendes, abraçando a terceira experiência no futebol português, depois das passagens por Belenenses, entre 2015 e 2016, e Vitória de Setúbal, em 2019/20.

Os madeirenses garantiram a permanência na I Liga na penúltima jornada, graças ao 15.º lugar, com 35 pontos, um acima do acesso do 'play-off', e quatro face à zona de descida, mas o espanhol não resistiu a uma série de 10 jogos seguidos sem vencer em 2021/22.

Desfecho idêntico ao de Julio Velázquez experienciou Petit em 20 de outubro, quando terminou uma ligação de mais de ano e meio no Belenenses SAD e foi rendido por Filipe Cândido, recrutado à União de Leiria, da Liga 3, que se estreou no escalão principal ao serviço do então 17.º e penúltimo colocado, com apenas quatro pontos, em oito rondas.

Já Daniel Ramos foi o primeiro treinador da I Liga a deixar o cargo esta época, em 05 de outubro, não devido aos maus resultados, mas por causa de uma proposta dos sauditas do Al Faisaly, que considerou ser uma "grande oportunidade" desportiva e financeira.

O técnico deixou os açorianos no 15.º lugar, com seis pontos, também à oitava jornada, numa prestação articulada com a evolução nas taças internas e até ao 'play-off' da Liga Conferência Europa, tendo sido substituído por Nuno Campos, outro estreante na I Liga.

Alterações de treinadores na I Liga 2021/22:

Jornada Clube Sai Entra

8.ª Santa Clara Daniel Ramos Nuno Campos

8.ª Belenenses SAD Petit Filipe Cândido

11.ª Marítimo Julio Velázquez Por definir