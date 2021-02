Jorge Jesus de regresso ao banco do Benfica

Termina o período em que João de Deus orienta no banco a equipa principal do Benfica. Jorge Jesus vai regressar ao banco já amanhã, adianta o Sport Lisboa e Benfica em comunicado.

Segundo a informação do clube, Jorge Jesus não apresenta quaisquer sintomas do vírus SARS-CoV-2 há três dias e apresenta uma "melhoria substancial" do quadro clínico, o qual foi comprovado por vários exames realizados no Hospital da Luz.

Jorge Jesus, de 66 anos, contraiu no final de janeiro uma infeção respiratória na sequência da covid-19.

Recuperado, irá comandar a equipa na segunda-feira às 21.00 frente ao Famalicão, no primeiro jogo da segunda volta da I Liga. O clube está em quarto lugar, com os mesmos pontos que o Paços de Ferreira, graças a três empates, uma derrota e uma vitória nos últimos cinco jogos.