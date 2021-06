Português repetiu a dança. Jorge Fonseca é bicampeão mundial

Absolutamente brilhante! Jorge Fonseca é bicampeão mundial de judo na categoria de -100 Kg. Na final bateu o sérvio Kukolj por ippon. O judoca defendia o título mundial ganho em 2019, no Japão. E tal, como nessa altura, acabou o combate a dançar.

O português esteve imparável nos combates. Até chegar à final, venceu o uzbeque Muzaffarbek Turoboyev (45.º do ranking mundial), o canadiano Kyle Reyes (26.º), o georgiano Ília Sulamanidze (21.º) e o holandês Michael Korrel (3.º), todos por ippon, a pontuação máxima no judo. E foi também por ippon que bateu Kukolj (27.º).

Nascido em São Tomé e Príncipe a 30 de outubro de 1992, Jorge Fonseca chegou a Portugal com 11 anos. Ainda jogou à bola com os outros miúdos na rua, "mas não tinha jeito nenhum" e começou a praticar judo numa escola na Damaia seduzido pelos combates de Pedro Soares, que hoje é seu treinador no Sporting.

Sétimo do ranking mundial, o judoca do Sporting é o único campeão mundial do judo português. O percurso até ao sucesso não foi fácil. De origens humildes, Fonseca sofreu algumas quedas, mas levantou-se sempre. Em 2015 superou um tumor num perna com a ajuda do filho recém nascido e foi campeão mundial. Em 2020 esteve infetado com covid-19 e não pode treinar como gostaria, o que comprometeu a preparação para os europeus de Lisboa, em abril, terminando em sétimo.

Agora voltou a ser campeão mundial e já está de olhos nos Jogos Olímpicos de Tóquio.