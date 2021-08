Jogos Paralímpicos serão disputados à porta fechada

Os Jogos Paralímpicos Tóquio2020, que começam em 24 de agosto, serão realizados à porta fechada, à semelhança do que aconteceu com os Jogos Olímpicos, anunciaram hoje os organizadores.

Com Tóquio a ter atualmente um número recorde de novos casos positivos do novo coronavírus, os organizadores dos Jogos decidiram, a uma semana do arranque do evento, realizar as provas à porta fechada.

Os dados mais recentes indicam que no domingo foram registados na capital japonesa mais 4295 casos de infeção pelo novo coronavírus.

A decisão foi anunciada após uma reunião com as quatro entidades que estão envolvidas na organização dos Jogos Paralímpicos.

Nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 98% das provas foram realizadas à porta fechada, com alguns adeptos a serem aceites em provas que se realizaram fora da capital.

Devido à pandemia de covid-19, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020 foram adiados um ano.

Os Jogos Paralímpicos vão realizar-se de 24 de agosto a 05 de setembro.