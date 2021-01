Jogo entre Vit. Guimarães e o Nacional adiado a casos de covid-19

O jogo Vitória de Guimarães-Nacional, da 12.ª jornada da I Liga, foi adiado para 21 de janeiro devido à confirmação de seis casos de infeção pelo novo coronavírus nos vimaranenses.

"O Vitória informa que, em concordância com a Liga Portugal e o Nacional, foi reagendado o encontro relativo à 12.ª jornada da Liga, que estava marcado para este domingo. O jogo será disputado em 21 de janeiro, às 20.15. A decisão decorre da deteção, na ronda de testagem realizada esta sexta-feira, de seis jogadores que acusaram positivo para a covid-19", lê-se na nota vitoriana.

O clube minhoto esclareceu ainda, no mesmo comunicado, que a "remarcação do desafio", inicialmente agendado para as 15.00 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, foi decidida em "coordenação com as autoridades de saúde", tendo-se ainda recorrido ao "isolamento profilático" para se conseguir o "apuramento detalhado da origem dos casos detetados", até "nova ronda de testagem".

Os seis casos surgem depois de, no mês de dezembro, o guarda-redes Nicolas Tiê, os defesas Zié Ouattara, Suliman e Jonas Carls e o avançado Lyle Foster terem obtido resultados positivos nos testes.

O jogo entre vimaranenses, quintos classificados da tabela, com 19 pontos, e madeirenses, no 10.º posto, com 13, é o terceiro jogo nesta edição da I Liga a ser adiado devido à pandemia de covid-19, depois do encontro entre Sporting e Gil Vicente, da primeira jornada, que estava agendado para setembro e realizou-se em 28 de outubro, e do duelo entre Moreirense e Paços de Ferreira, da sétima, que se realizou em 01 de dezembro, inicialmente marcado para 07 de novembro.

Em Portugal, morreram 6972 pessoas dos 420 629 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.