Jogo da Supertaça vai ter público nas bancadas. Estádio vai ter lotação máxima de 33%

O jogo da Supertaça Cândido de Oliveira 2021, entre o Sporting e o Sporting de Braga, agendado para sábado, às 20:45, vai ter público​​​​, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O Estádio Municipal de Aveiro vai ser o palco do jogo e irá ter "33% da lotação destinado a adeptos" dos dois clubes, refere a FPF.

A decisão de ter público nas bancadas no jogo da Supertaça "foi tomada pela Direção-Geral da Saúde em sintonia com o Governo e a Federação Portuguesa de Futebol".

"Os lugares disponíveis no Estádio Municipal de Aveiro estão destinados apenas a adeptos dos dois clubes que ganharam direito a disputar a Supertaça Cândido de Oliveira", lê-se no comunicado da FPF.

Além de ter bilhete válido para o jogo, os adeptos vão ter de "cumprir os requisitos e recomendações emanados pela DGS", nomeadamente a apresentação do "Certificado Digital Covid-19 válido que comprove vacinação completa, ou teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes do jogo, ou teste antigénio com resultado negativo realizado até 48 horas antes do jogo". Os adeptos têm de apresentar uma "temperatura corporal inferior a 38 ºC".

É ainda "obrigatório o uso permanente da máscara de proteção e a manutenção do distanciamento físico".

A partir de quinta-feira (29 de julho), inicia-se a venda dos bilhetes para o jogo, um processo que "será da exclusiva responsabilidade" dos dois clubes.

Pulseiras de acesso e testagem em Alvalade e na "Pedreira"

Aos adeptos que têm bilhetes para assistir ao jogo da Supertaça, a FPF "vai disponibilizar um serviço de testagem (testes antigénio)" nos dias 30 e 31 de julho nos estádios José Alvalade e Municipal de Braga, "Pedreira", em "colaboração com a Cruz Vermelha Portuguesa". "O custo associado a este teste, comparticipado pela FPF, é de 10 euros".

A Federação Portuguesa de Futebol explica ainda que todos os portadores de bilhete "devem estar munidos de uma pulseira especifica do evento", de modo a facilitar o acesso ao Estádio Municipal de Aveiro e evitar atrasos e longas filas no dia do jogo,

A pulseira "pode ser recolhida pelos adeptos mediante a confirmação do cumprimento da situação sanitária válida" no Estádio José Alvalade e no Municipal de Braga, "nos dias 29, 30 e 31 de julho", aquando da compra do bilhete ou da realização do teste antigénio. Pode ser ainda adquirida no dia do jogo, no Estádio Municipal de Aveiro,

Leia aqui o comunicado da FPF e os requisitos para assistir ao jogo da Supertaça Cândido Oliveira, marcado para este sábado, às 20:45.