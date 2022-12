Jogadores do Lank FC Vilaverdense em greve devido a ordenados em atraso

Os jogadores do Lank FC Vilaverdense fizeram greve aos treinos esta terça-feira devido aos ordenados em atraso, segundo soube o DN junto de fontes do plantel. A equipa sensação da Taça de Portugal (está nos oitavos de final e vai jogar com a BSAD) e da Liga 3 (lidera a série A) tem dois meses de salário em atraso. Não recebem desde outubro.

Propriedade do grupo canadiano Lank Group, a SAD do Lank FC Vilaverdense tem Nené Miranda como braço direito dos donos e tem estado incontactável. Ainda segundo soube o DN, a incerteza quanto ao pagamento de salários dura há algum tempo, mas agravou-se neste final de 2022 ao ponto dos jogadores decidirem fazer greve no regresso das férias do Natal.

O plantel e a equipa técnica decidiram guardar silêncio e remeter para os responsáveis do futebol vilaverdense explicações sobre o sucedido e sem revelar se a greve aos treinos se vai manter. O próximo jogo o Lank FC Vilaverdense é no dia 7 de janeiro com o Sp. Braga B, a que se seguirá o embate da Taça de Portugal com a BSAD no dia 11 de janeiro.

As jogadoras profissionais da equipa feminina também não recebem desde outubro.

O clube tem agora uns dias para regularizar a situação. Até dia 31 DE dezembro todos os clubes das competições sob responsabilidade organizativa da Federação Portuguesa de Futebol têm de fazer prova de inexistência de dividas, assim como fizeram no início da temporada 2022-23. Se falharem podem ser impedidos de registar novos contratos (renovações e contratações de jogadores) como previsto nos regulamentos.