Eles que orgulhosamente fazem parte do grupo dos "maluquinhos" do futebol americano em Portugal, dizem que jogam o desporto mais inclusivo de todos. Joga o magro, o gordo, o rápido, o lento, joga o presidente, o treinador e até um Ronaldo com 160 quilos . Nos renomados Lisboa Devils todos têm lugar. Os campeões nacionais associaram-se ao histórico Futebol Benfica. São agora os Futebol Benfica Devils e preparam a entrada na nova época, que esperam ser de mudança para um desporto praticado por cerca de 500 atletas.

Chegam para treinar de capacete na mão e já meio equipados, com proteções monstruosas, bem antes da hora marcada (22.00), no estádio Francisco Lázaro, em Benfica, um campo que viu nascer grandes nomes do futebol de onze, como Paulo Bento, Gelson Martins, Rúben Semedo ou Ricardo Pereira.