João Sousa volta a uma final, quatro anos depois

João Sousa, 137.º do 'ranking' mundial, bateu o tenista sueco, 163.º da hierarquia, por 5-7, 7-6 (7-4) e 7-5, após três horas e 15 minutos de confronto no torneio ATP 250 e depois de ter salvado três match-points.

Depois de perder o primeiro 'set', o tenista português conseguiu dar a volta ao encontro e ultrapassou Elias Ymer, numa partida sempre equilibrada que foi decidida quando João Sousa quebrou o serviço do adversário no 'set' decisivo, fazendo o 6-5, para depois fechar o jogo com o seu serviço.

Na final, João Sousa vai defrontar finlandês Emil Ruusuvuori, n.º 87 do mundo, que venceu na outra meia-final o polaco Kamil Majchrzak, 95.º do 'ranking'.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O vimaranense, de 32 anos, vai marcar presença pela 11.ª vez em finais, a última das quais tinha sido em 2018, no Estoril Open, naquela que é a mais recente das suas três vitórias.

"Isto significa muito para mim. Tive momentos muito difíceis na minha carreira. Os dois últimos anos foram muito difíceis, muita coisa passou-me pela cabeça durante esse tempo. Isto significa muito para mim, é muito especial. Muito obrigado", afirmou em 'court'.

Depois do triunfo no ATP português, o vimaranense terminou precocemente a temporada de 2019 com uma fratura de esforço no pé esquerdo e nas duas épocas seguintes, além de mais alguns problemas físicos, nomeadamente uma tendinite no braço direito, não conseguiu ganhar encontros consecutivos e recuperar o seu melhor nível, até às quatro vitórias em Pune.

"Esta atmosfera foi incrível esta noite. É por isto que jogamos ténis e gostamos de jogar ténis. Foi espetacular. Continuei a acreditar nos três 'match points', tentei continuar a puxar e de alguma maneira encontrei maneira de dar volta. Isto é simplesmente inacreditável", acrescentou o minhoto, de 32 anos.