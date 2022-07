João Palhinha certo no Fulham. Sporting pode receber até 22 milhões de euros.

João Palhinha despede-se hoje do Sporting e viaja amanhã para Inglaterra para assinar pelo Fulham de Marco Silva, segundo o DN apurou. O médio defensivo estava a treinar no Sacavenense à espera de ordem para seguir viagem, o que aconteceu hoje depois de chegar a acordo com os leões para rescindir.

O negócio pode chegar aos 22 milhões de euros. Para já os leões encaixam 20 milhões de euros e podem receber mais dois milhões se forem atingidos certos objetivos. O Sacavenense terá direito a 250 mil euros de direitos de formação.

Entre o internacional português e o emblema inglês estava tudo acertado há semanas. Vai assinar com o Fulham por quatro épocas. É a primeira experiência internacional do médio defensivo, que em 2020-21 foi campeão nacional pelo Sporting, que que representou durante 12 épocas.