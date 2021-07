João Mário rescinde com o Inter e está livre para assinar pelo Benfica

O Inter Milão anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo com o médio português João Mário para a rescisão de contrato que era válido por mais uma temporada.

Este acordo deverá abrir caminho para o jogador ser apresentado nas próximas horas como reforço do Benfica, com que já terá chegado a um acordo para um contrato de cinco épocas.

Ao que o DN apurou, foram os dirigentes do Inter a apresentar esta proposta de rescisão a João Mário, que não tinha a intenção de rescindir. Ainda assim, a solução encontrada foi a forma de contornar as dúvidas que subsistiam relativamente à cláusula antirrivais que determinava o pagamento de 30 milhões de euros ao Sporting no caso de o jogador regressar a Portugal, mas para outro clube que não o de Alvalade.

João Mário, de 28 anos, tinha sido contratado pelo Inter ao Sporting por 40 milhões de euros em 2016. Contudo, o jogador nunca se conseguiu afirmar no clube de Milão, tendo sido sucessivamente emprestado a West Ham, Lokomotiv Moscovo e, na última época, ao Sporting, onde ajudou a equipa de Rúben Amorim a conquistar o título de campeão nacional, 19 anos depois.

Agora, João Mário vai, ao que tudo indica, reencontrar Jorge Jesus, com quem trabalhou no Sporting, mas no grande rival Benfica.