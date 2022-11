A seleção nacional chegará sexta-feira ao Qatar como a equipa com mais minutos jogados entre as 32 participantes no Campeonato do Mundo, que começa domingo. Entre os 26 escolhidos por Fernando Santos para representar Portugal, João Mário é o jogador com mais minutos (1996) nas pernas desde o início da época e o segundo com mais golos (10), além de ser o rei das assistências para golo (8). O meio-campo é o mais rodado com quase 13 mil minutos em três meses e meio de competição.

O médio de 29 anos ganhou um lugar entre os eleitos com o excelente momento que atravessa, sendo peça essencial no Benfica, que leva 25 jogos sem perder, lidera a I Liga com oito pontos vantagem sobre o FC Porto e está nos oitavos e final da Champions, depois de ter vencido seu grupo. João Mário foi utilizado em 24 dos 25 jogos dos encarnados (falhou um jogo por castigo), totalizando 1996 minutos, mais do que Ricardo Horta (1833 no Sp. Braga) e Rui Patrício (1800 na AS Roma). E com a particularidade de António Silva, o mais jovem da comitiva, ser o quarto com mais partidas nas pernas.