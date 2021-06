João Félix vai ser operado no Porto ao tornozelo direito

O internacional português João Félix após o jogo com a Bélgica, que determinou o fim do Euro2020 para a seleção nacional

O futebolista internacional português João Félix, que esteve no Euro2020, vai ser operado ao tornozelo direito, contudo não deve falhar o início da época 2021/22 pelo Atlético de Madrid.

A agência EFE, que cita fontes do clube, fala numa pausa de três a quatro semanas para a recuperação do avançado, que deve ser operado quinta-feira no Porto.

De férias a partir desta segunda-feira, depois da eliminação de Portugal no Campeonato da Europa, derrotado domingo por 1-0 pela Bélgica nos oitavos de final, João Félix terá direito a três semanas de descanso antes de se juntar ao grupo liderado por Diego Simeone.

No regresso a Madrid, Félix fará trabalho específico de modo a ficar operacional o quanto antes numa época em que os 'colchoneros' defendem o título de campeões.

O futebolista já vem sentido incomodo na articulação do tornozelo direito desde novembro, tendo esse sido o motivo para falhar três jogos.

No Europeu, João Félix participou apenas no derradeiro desafio da equipa das 'quinas', tendo entrado aos 55 minutos para o lugar de João Moutinho.