João Cancelo infetado com covid-19 deixa a seleção

João Cancelo vai deixar a seleção nacional, que se encontra a estagiar em Budapeste, na Hungria, porque está infetado com covid-19 de acordo com um teste rápido realizado este sábado pela Unidade de Saúde e Performance da FPF.

O selecionador nacional Fernando Santos já chamou para o lugar do jogador do Manchester City o internacionalo sub-21 Diogo Dalot, do AC Milan.

Em atualização