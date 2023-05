João Almeida vence etapa e fica a 18 segundos da desejada camisola rosa

João Almeida venceu esta terça-feira a 16.ª etapa do Giro e está agora a 18 segundos da desejada camisola rosa. O português da UAE Emirates cortou a meta em primeiro lugar no alto do Monte Bondone depois de bater ao sprint o britânico Geraint Thomas (INEOS), que segue líder... à frente do ciclista de A-dos-Francos.

"Estou super feliz, é um sonho que se realiza. Depois quatro anos em que fiquei tão perto, agora consegui e estou super feliz, não tenho palavras para descrever este momento. A minha equipa foi fantástica, fez um grande trabalho como sempre. Foi um dia muito duro, o mais difícil até ao momento. Arrisquei e consegui, estou muito feliz e agradecido a minha equipa, à minha família, à minha namorada e a todos os que acreditam em mim", disse o português no final da etapa.

Há duas semanas, antes de começar a prova, o ciclista da UAE disse que DN que o objetivo era chegar ao pódio, para depois atacar o triunfo final. Agra que ficou a 18 segundos da camisola rosa de líder do Giro deixou um aviso: "Se me sentir bem ataco, se não o fizer é porque não estou bem. Vou dar tudo até ao fim."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta terça-feira, João Almeida impôs-se a Thomas no final dos 203 quilómetros entre Sabbio Chiese e Monte Bondone, com os dois a cortarem a meta após 5:53.27 horas. O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) foi o terceiro e é em terceiro que segue na geral a 29 segundos de Thomas e a 11 segundos do português.

Almeida é o terceiro português a vencer etapas no Giro, depois de Rúben Guerreiro (2020) e Acácio da Silva (1985) e o 11.º da história a conquistar uma etapa nas três grandes voltas (Tour, Vuelta e Giro). Rui Costa (2011), Sérgio Paulinho (2010), Joaquim Agostinho (cinco triunfos em etapas, entre 1969 e 79), Paulo Ferreira (uma, em 1984) e Acácio da Silva (três etapas, de 1987 a 89) venceram etapas da volta a França, enquanto João Lourenço (1946), José Sousa Cardoso (1959), Alves Barbosa (1961), Joaquim Agostinho (duas etapas em 1974 e uma em 1976), Sérgio Paulinho (2006) e Nelson Oliveira (2015) venceram etapas em Espanha.

Classificação geral do Giro após 16 etapas

1.º Geraint Thomas, 67:32.35 horas

2.º João Almeida, a 18 segundos

3.º Primoz Roglic, a 29 segundos

4.º Damiano Caruso, a 2.50 minutos

5.º Eddie Dunbar, a 3.03 minutos

6.º Lenard Kamna, a 3.20 minutos

7.º Bruno Almirail, a 3.22 minutos

8.º Andreas Leknessund, a 3.30 minutos

9.º Thymen Arensman, a 4.09 minutos

10.º Laurens de Plus, a 4.32 minutos