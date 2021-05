Joana Vasconcelos vence final de K1 500 da Taça do Mundo

A portuguesa Joana Vasconcelos venceu este domingo a final de K1 500 metros da Taça do Mundo de canoagem de Barnaul, na Rússia, onde na sexta-feira tinha assegurado o apuramento para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

Na Sibéria, Joana Vasconcelos venceu a final com uma marca de 01.56,183 minutos, quase menos quatro segundos do que a marca com que tinha vencido a meia-final no sábado.

A portuguesa bateu a sul-africana Esti Van Tonder (01.56,218 minutos) e a croata Anamaria Govorcinovic (01.56,536).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Joana Vasconcelos conquistou ainda a medalha de bronze na prova mista de 200 metros, ao lado de Kevin Santos, com um tempo de 35,924 segundos.

A dupla portuguesa foi batida pelos suecos Petter Menning e Melina Andersson (35,530) e pelos búlgaros Olimpiya Dusheva e Denislav Tsvetanov (35,914).