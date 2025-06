"Intimidação" a André Villas-Boas sobe de tom e já é caso de polícia

A residência, segundo Villas-Boas, "foi alvo de atos de violência e vandalismo", pela segunda vez no espaço de um mês. Já no dia 31 de outubro, as paredes da casa do ex-técnico do FC Porto foram alvo inscrições que diziam "AVB traidor". "Lamentavelmente os atos de intimidação, vandalismo e violência continuam e peço às autoridades a empenhada cooperação na resolução destes incidentes", pediu o treinador que levou dragões à conquista da Liga Europa em 2011.