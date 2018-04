Pub

Internacional português voltou a fazer história, batendo recordes, mas o que mais impressionou foi o golo que levantou o estádio da Juventus, na vitória por 3-0

O Real Madrid está praticamente apurado para as meias-finais da Liga dos Campeões, depois da goleada ontem em Turim, por 3-0, numa noite de sonho de Cristiano Ronaldo. Com uma exibição de gala, o avançado português marcou dois golos (um deles um verdadeiro monumento, de bicicleta) e ainda fez uma assistência. O golo de bicicleta, o segundo dos merengues, levou mesmo os adeptos italianos a aplaudirem de pé o jogador português, que respondeu com uma vénia para as bancadas.

Não foi preciso esperar muito tempo para Ronaldo acertar no fundo das redes de Buffon e começar o seu festival. Logo aos dois minutos (o golo mais rápido de sempre de CR7 na Champions), e após assistência de Isco, apareceu sozinho na área a fuzilar o guardião italiano, que na véspera havia alertado para a capacidade goleadora do avançado.

Este golo permitiu também que Ronaldo voltasse a entrar na história da Champions, ao tornar-se no primeiro jogador da prova a marcar em 10 jogos seguidos, superando a anterior marca de nove jogos, que pertencia a Ruud Van Nistelrooy, em 2003, quando jogava no Manchester United. CR7 tornou-se ainda o primeiro a fazer 21 golos nos quartos-de-final da prova.

Se o primeiro golo de Ronaldo entrou para a história, o segundo, já no decorrer da segunda parte, ficará na memória de todos os amantes do futebol. Que o digam os adeptos da Juventus, que aos 64 minutos se levantaram das bancadas para aplaudirem de pé o pontapé de bicicleta de Cristiano Ronaldo, tal a beleza do gesto técnico perfeito do avançado português.

Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, ficou incrédulo com o que viu e num gesto espontâneo colocou as mãos na cabeça após o pontapé de bicicleta do português.

Um golo que dava tranquilidade aos merengues para a segunda-mão, na próxima semana, o 120.º de CR7 na liga milionária, que marcou em todos os seis jogos que disputou na sua carreira em jogos contra a Juventus e em todas as partidas da Champions na presente temporada.

Não satisfeito com o bis em Turim, foi também Ronaldo que, aos 72", assistiu Marcelo para o terceiro golo. O avançado português de 33 anos ainda teve oportunidade para chegar ao hat-trick, perto do final do encontro, mas Gianluigi Buffon esticou-se para evitar o quarto do Real Madrid. No duelo pessoal com o histórico guarda-redes italiano, CR7 já leva10 golos marcados em 12 remates às redes de Buffon.

Zidane, obviamente, não poupou nos elogios a Ronaldo. "É uma loucura aquilo que fez, mereceu os aplausos, é um monstro. Atravessa um momento muito bom. Mas temos que pensar que na segunda volta a Juventus não se vai render", referiu. Também Buffon "curvou-se" perante Ronaldo: "É um campeão de nível extraordinário. Juntamente com Messi é o único que constrói as vitórias mais importantes da sua equipa. Pode ser comparado a Maradona e Pelé."

No outro jogo da noite, o Bayern Munique também deu um grande passo em frente rumo às meias-finais da prova, vencendo o Sevilha, em Espanha, por 2-1. A equipa da casa colocou-se em vantagem com um golo de Pablo Sarabia, aos 31 minutos, mas foi incapaz de suster o poderio ofensivo dos bávaros, que seis minutos volvidos chegaram ao empate, através de um autogolo de Jesus Navas. Já na segunda parte foi a vez de Thiago Alcântara fazer o segundo do Bayern Munique, resultado que coloca os alemães com um pé nas meias-finais.