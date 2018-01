Pub

Depois de sete anos à espera da Big Mama, Hugo Vau terá conseguido surfar a maior onda de sempre na Praia do Norte, quebrando o recorde de McNamara

O surfista português Hugo Vau poderá ter superado o recorde da maior onda de sempre alguma vez surfada. O registo está ainda na 'posse' de Garrett McNamara: em 2011, o norte-americano surfou uma onda de 23 metros.

O português apanhou a onda gigante na quinta-feira, no já conhecido canhão da Nazaré, na Praia do Norte.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Estima-se que Vau tenha surfado uma onda com cerca de 35 metros, acima dos 23,8 de McNamara. O vídeo do momento foi partilhado nas redes sociais na página de um membro da equipa de Hugo Vau. "Orgulhoso de ti Vau", escreveu Jorge Leal em inglês. "Hoje vi provavelmente a maior onda surfada na Nazaré por Hugo Vau". E acrescentou: "Condições difíceis mas a perseverança desta equipa portuguesa incrível foi sem palavras. Ficámos, sentámo-nos e a Big Mama chegou".

A Big Mama - conhecida como a onda de todas as ondas - era aguardada há sete anos, de acordo com a equipa do surfista. À SIC, Hugo Vau explicou que são precisas condições "muito específicas de maré" e de tamanho de ondulação para que a onda rebentasse naquele local.

Citado pelo Surfer Today, Vau referiu também: "A onda que apanhei era enorme. Os surfistas que conhecem bem a Praia do Norte disseram-me que foi a maior onda que já viram ali". Mas diz não estar preocupado com o eventual recorde: "Isso é irrelevante. Infelizmente, ainda não existe um método científico, por isso a medida é feita com base no tamanho do surfista comparado com a onda. No fim, o que interessa é que entramos na água, divertimo-nos e saímos vivos. Na Nazaré, ninguém faz nada sozinho":

A avaliação do recorde será agora feita pela World Surf League, que atribui o troféu das maiores ondas surfadas. A confirmar-se, será enviado para o Livro dos Recordes do Guinness, para validação oficial.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.