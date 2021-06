Inglaterra vence Grupo D e Croácia garante apuramento

Marcus Rashford, da Inglaterra, numa jogada com Alex Kral, da Chéquia (no chão)

A Croácia garantiu esta terça-feira o apuramento para os oitavos de final, ao vencer a Escócia (3-1), na derradeira jornada do Grupo D, ganho pela Inglaterra, que bateu a também apurada República Checa (1-0).

Nicola Vlasic (17 minutos), Luka Modric (62) e Ivan Perisic (77) marcaram os golos dos vice-campeões mundiais, com Callum McGregor (42) ainda a empatar para os escoceses.

A Inglaterra, que venceu a República Checa ​​​​​​​graças a um golo de Raheem Sterling (12 minutos), termina o Grupo D na primeira posição, com sete pontos, mais três do que a Croácia e do que a República Checa, que se apura como um dos melhores terceiros classificados, com a Escócia a terminar com apenas um ponto.