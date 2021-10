Inédito e fantástico sétimo lugar de Filipa Martins nos mundiais de ginástica

Um fantástico sétimo lugar nos mundiais de ginástica de Tóquio! Filipa Martins já tinha feito história ao apurar-se para a final do all-around, mas conseguiu ainda mais história ao terminar em sétimo entre as 24 melhores do mundo. A portuguesa somou 52 199 pontos, apesar de um erro num dos aparelhos.

É o melhor resultado de sempre da ginasta do Acro Clube da Maia que participa nos sétimos mundiais da carreira e é também o melhor resultado de sempre da ginástica artística portuguesa, que assim consegue um inédito diploma.

Prova foi ganha pela russa Angelina Melnikova, que se impôs às Leanne Wong e Kayla di Celo, segunda e terceira classificadas, respetivamente, na ausência de Simone Biles, que continua sem competir depois de desistir de várias finais nos Jogos Olímpicos em nome da "saúde mental".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No sábado, Filipa Martins, a mais velha entre as 24 finalistas em competição, com 25 anos, irá ainda disputar a final das paralelas assimétricas.