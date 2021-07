Imprensa italiana avança troca entre Ronaldo e Icardi

Uma notícia no mínimo surpreendente. O jornal italiano Corriere dello Sport avança na sua edição desde domingo que a Juventus e o PSG estão a discutir uma possível troca entre Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi. O internacional português, recorde-se, tem ainda mais um ano de contrato para cumprir com o emblema italiano.

Para já tudo não passa de uma mera hipótese, mas a verdade é que o nome de Cristiano Ronaldo é há muito tempo apontado ao milionário clube francês, que para esta época já contratou Sergio Ramos, defesa central espanhol que atuou muitos anos no Real Madrid ao lado do avançado português. E por outro lado, o argentino é um sonho antigo da Juventus e um jogador muito do agrado do técnico Massimiliano Allegri.

Mauro Icardi, que está no PSG desde 2019, mas tem tido dificuldades em afirmar-se como titular devido a nomes como Mbappé, Neymar e Di Maria. Na época passada, o internacional argentino apontou 13 golos em 28 jogos. Um registo muito inferior ao de Ronaldo, que em todas as competições, e incluindo a seleção nacional, marcou 45 golos em 57 jogos.