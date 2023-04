Henrique Rocha no quadro principal do Estoril Open aos 18 anos

A dois dias de fazer 19 anos, Henrique Rocha (590.º do ranking mundial) fez história ao apurar-se para quadro principal do Estoril Open. O jovem tenista venceu este domingo o húngaro Mate Valkusz (238.º ATP), por 6-4 e 6-2, garantindo um lugar entre a elite do maior torneio português.

É o mais jovem jogador português a participar no quadro principal do Millennium Estoril Open, onde terá a companhia de Nuno Borges e João Sousa.

O jovem tenista da Maia, atual bicampeão nacional sub-18, irá participar pela primeira vez num torneio ATP, antes mesmo de se iniciar no circuito challenger - está previsto participar no Challenger 125 do Jamor. "Se alguém dissesse que me ia estrear no quadro de um ATP antes de um challenger dizia que estava maluco! Ontem ao final do dia lembrei-me disso. Esta é a minha semana de aniversário e lembro-me que ganhei o meu primeiro ponto na minha semana de anos, num domingo de Páscoa. Se alguém me dissesse que passado dois estaria a jogar o quadro do Estoril Open antes de um challenger nem acreditaria", confessou o maiato.

A viver um ano de 2023 sensacional - em fevereiro arrecadou o primeiro título ITF em Vila Real de Santo António, subindo cerca de 260 lugares na hierarquia mundial -, Henrique Rocha irá estrear-se com um peso pesado. Fabio Fognini ou Dominic Thiem são possibilidades.

"Venha o que vier estou pronto para a batalha (...) Thiem diria que enfrentá-lo seria mais difícil mentalmente. Apesar de não estar na melhor forma o nome dele tem muito peso. O Fognini também admiro muito principalmente pelo seu talento. É um grande jogador e tem uma carreira fabulosa. É sempre um jogo muito perigoso. Thiem nestas condições, em que a bola está a saltar muito, são boas para voltar a estar em forma. Zapata não conheço muito bem, lembro-me dele na Maia e sei que tem evoluído, o Van Assche já conheço melhorzinho, tem a minha idade. Cresceu um bocadinho mais rápido do que eu sem dúvida. Esse seria o que conheço melhor e estaria mais à vontade", analisou o tenista.

Ainda este domingo, Frederico Silva perdeu com Sebastian Ofner, em três sets (7-6, 6-7 e 3-6) e falhou a entrada no torneio. Mais logo Pedro Sousa tem pela frente Timofey Skatov e pode aumentar o contingente português no quadro principal.

(em atualização)