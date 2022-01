Há mais três jogadores do Benfica infetados

Pizzi, Yaremchuk e Radonjic são as mais recentes baixas do plantel principal do Benfica devido à pandemia de covid-19. Os três jogadores estão infetados com o vírus SARS-CoV-2, depois de o clube da Luz anunciar na terça-feira que o guarda-redes Mile Svilar testou positivo.

A equipa orientada por Nélson Veríssimo vai defrontar o Paços de Ferreira no domingo (dia 9 de janeiro) em jogo a contar para a 17ª jornada do campeonato.

Alex Grimaldo, que também já tinha testado positivo para a covid-19, já recuperou e voltou esta quarta-feira aos treinos.

O guarda-redes Svilar e o médio ofensivo Pizzi já tinham testado positivo à doença em 2020.