Há dois arguidos pelo ataque à família de Sérgio Conceição

Dois adeptos do FC Porto foram constituídos arguidos pelo ataque à família de Sérgio Conceição, treinador dos azuis e brancos, avança esta quinta-feira o Jornal de Notícias.

De acordo com o diário, a PSP identificou um terceiro suspeito que não foi localizado pelas autoridades por ter deixado a residência habitual.

Os dois adeptos que foram formalmente constituídos arguidos vão responder pelos crimes de ameaças e dano qualificado na sequência do ataque à família do treinador do FC Porto, em setembro do ano passado.

Foi após a derrota do FC Porto por 4-0 frente ao Club Brugge para a Liga dos Campeões que o carro em que seguia a mulher e os filhos do treinador dos dragões foi atacado. A viatura foi apedrejada junto ao Museu do FC Porto.

Os arguidos são dois jovens adeptos do clube que pertencem a uma das claques do FC Porto., adianta o jornal.

O JN refere que tal como os dois arguidos, o terceiro suspeito que está por localizar tem registo policial por roubos, furtos e pequeno tráfico de drogas. Antecedentes que levaram as autoridades a identificá-lo como sendo um dos suspeitos do ataque à família de Sérgio Conceição.

As primeiras imagens do veículo destruído da família de Sérgio Conceiçãohttps://t.co/W0XChsoQRx - Porto Canal (@PortoCanalpt) September 14, 2022

Após o incidente, o FC Porto emitiu um comunicado, no qual repudiava "totalmente o ataque ao carro da família do treinador Sérgio Conceição" na saída do Estádio do Dragão. "O FC Porto lamenta, ainda, a falta de proteção das autoridades, e apela a que o autor ou autores deste ato selvagem sejam rapidamente identificados e responsabilizados", podia ler-se na nota divulgada pelo clube.