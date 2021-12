Jogador do Sporting envolvido em acidente. Terá acusado o dobro do permitido no teste de álcool

O futebolista equatoriano Gonzalo Plata, emprestado pelo Sporting ao Valladolid, esteve esta quarta-feira envolvido num acidente de viação, situação confirmada pelo clube, e, de acordo com a imprensa local, acusou o dobro do permitido no teste de álcool.

Em comunicado, o Valladolid declarou que "deplora o comportamento do jogador" e anunciou a abertura de um inquérito disciplinar para averiguar o que se terá passado durante esta madrugada, no centro da cidade de Valladolid.

"O Real Valladolid deplora o comportamento do seu jogador Gonzalo Plata, que, segundo as informações recebidas, sofreu esta manhã um acidente de viação no centro da cidade. Preservando a privacidade do jogador, o clube reserva-se à aplicação das medidas disciplinares cabíveis quando tiver toda a informação", lê-se no site oficial do emblema que milita na segunda divisão espanhola.

Segundo a imprensa, o acidente ocorreu às 06:45 (05:45 em Lisboa), quando o carro conduzido por Plata embateu num táxi. O jogador de 21 anos, o condutor do táxi e o passageiro que seguia na viatura sofreram todos ferimentos ligeiros.

Terá acusado uma taxa de álcool de 1,20, o dobro permitido pela lei espanhola

Já com a polícia no local, o internacional equatoriano terá acusado uma taxa de álcool de 1,20, o dobro permitido pela lei espanhola, e poderá ser acusado pelo crime contra a segurança no trânsito.

"O clube tem que ser rigoroso neste tipo de situações, já que comprometem os valores da instituição. O clube está sempre empenhado na preservação dos seus princípios e valores elementares", lê-se no comunicado do Valladolid.

Sem espaço no plante de Rúben Amorim no Sporting, Plata foi esta temporada emprestado ao Valladolid e leva quatro golos em 11 jogos.