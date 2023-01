Gonçalo Guedes escolhe o Benfica e volta por empréstimo

Gonçalo Guedes já deu o sim ao Benfica, segundo soube o DN, e regressa à Luz, por empréstimo do Wolverhampton até final da época. O negócio não incluiu cláusula de opção de compra no final da cedência.

O internacional português de 26 anos preferiu voltar a ser águia e jogar a Liga dos Campeões em vez de regressar à liga espanhola e jogar pelo Barcelona, onde jogaria também na Liga Europa. A possibilidade de poder voltar a ser campeão nacional pelo Benfica também pesou na decisão do jogador.

Guedes transferiu-se no último verão do Valencia para o emblema inglês, mas não tem sido feliz na Premier League, tendo perdido ainda mais espaço na equipa após o espanhol Julen Lopetegui ter sucedido a Bruno Lage no comando técnico. Em 18 jogos ao serviço dos wolves, que pagaram 32,6 milhões de euros pelos seus direitos desportivos há cerca de seis meses, o futebolista natural de Benavente apontou dois golos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Gonçalo Guedes saiu o Benfica em janeiro de 2017, na altura para reforçar o Paris Saint-Germain, rendendo 30 milhões de euros aos cofres encarnados. Após meia época de pouco sucesso na capital gaulesa, mudou-se para o Valencia.

De águia ao peito, o avançado conquistou três campeonatos (2014-15, 2015-16 e 2016-17), duas Taças da Liga (2014-15 e 2015-16), uma Taça de Portugal (2016-17) e uma Supertaça Cândido de Oliveira (2016).