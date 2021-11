Golos e carinho para moralizar. Leão garante Europa e sonha com mais

Dragão começou por arrasar em San Siro, mas volta a casa só com um ponto no bolso

Quem tem um Pote para meter os milhões da Liga dos Campeões bem pode sonhar com o apuramento para os oitavos de final da prova. Ainda mais depois de mais uma goleada ao Besiktas (4-0) e do Ajax ter ajudado ao vencer o Borrusia Dortmund (3-1). Para já, os leões garantiram a continuidade na Europa, mas Rúben Amorim já avisou que quer mais e já no dia 24 recebe os alemães.

O treinador leonino apresentou o mesmo onze que venceu o Vit. Guimarães na I Liga, apostando na velocidade de Sarabia e Pedro Gonçalves para servir Paulinho. Já Sergei Yalçin sabia que tinha de ter atenção às bolas paradas - foi assim que sofreu quatro golos no jogo de Istambul - e fez cinco alterações em relação ao onze da derrota com o Hatayspor (1-0) da liga turca.

Foi um leão com fome de Champions o que entrou (e desfilou) ontem no relvado de Alvalade frente a um Besiktas muito frágil. Aos dez minutos de jogo e o Sporting já lamentava duas claras oportunidades de golo perdidas por Paulinho. O primeiro remate bateu na trave e o segundo foi travado por Ersin Destanoglu. As bancadas dividiam-se entre as palmas pelo quase golo e as mãos na cabeça como quem diz... "que falhanço Paulinho". O balneário parece estar com ele como se viu no aplauso espontâneo de Feddal. O carinho do marroquino iria dar-lhe alento para voltar aos golos no segundo tempo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Não foi um duelo de sentido único... o Sporting é que foi muito mais forte em todos os momentos do jogo. Cyle Larin mediu a resistência das luvas de Adán aos 14 minutos e o mesmo Larin (de ângulo difícil) falhou o golo aos 28 minutos. Quem não perdoou foi Pedro Gonçalves. Logo no minuto seguinte foi à área turca sacar uma grande penalidade e transformá-la em vantagem para os leões. E ainda aumentou o marcador numa jogada fenomenal.

Pote como é conhecido o médio goleador leonino já não marcava há oito partidas e antes do jogo confessou sentir falta dos golos, garantindo que eles iam aparecer. E apareceram ontem e em dose dupla. Fez dois em 38 minutos e ainda viu Paulinho acabar com a malapata antes do intervalo. Rúben Amorim festejou efusivamente o golo do camisola 21, sinal de alegria e alívio de quem sempre defendeu a utilidade e importância do jogador para a equipa mesmo sem marcar. Paulinho pode não ser consensual, mas os amantes da estatística defenderão que esteve envolvido em 50% dos golos do Sporting nesta Champions e já ter marcado por três vezes na prova milionária.

Outra vez a barra e Sarabia!

Sem entrar em euforias apesar dos 3-0, Rúben voltou com os mesmos do intervalo. A abrir o segundo tempo Sarabia acertou na barra e os adeptos iam apreciando os pormenores vistosos de Pote, Paulinho e Sarabia. O espanhol está em crescendo de forma e a ganhar rotinas e entrosamento com a equipa e isso nota-se a cada jogo. Além de desenhar quase todas as jogadas ofensivas da equipa e de enviar uma bola à trave fez o 4-0.

Os turcos deixaram então de reagir à perda de bola e os leões aceleraram como queriam e quando queriam. O treinador leonino, que no primeiro tempo perdeu Porro por lesão, aproveitou para gerir o esforço de alguns jogadores já a pensar no Paços Ferreira (domingo). Matheus Nunes deu lugar a Bragança e Nuno Santos entrou para o lugar de Paulinho. O avançado levou um banho de carinho ao sair aplaudido pelas bancadas! Era noite para ovações e Pote também teve a dele na esperança que repita a dose no dia 24 e apure o Sporting para os oitavos de final.

VEJA OS GOLOS

1-0 Pedro Gonçalves (Sporting)

2-0 Pedro Gonçalves (Sporting)

3-0 Paulinho (Sporting)

4-0 Sarabia (Sporting)