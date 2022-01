Futebolista internacional turco Ahmet Çalik morre em acidente de viação

O futebolista internacional turco Ahmet Çalik, defesa do Konyaspor, morreu esta terça-feira num acidente de viação, aos 27 anos, informou o clube turco nas redes sociais.

O acidente aconteceu cerca das 6h00 (hora de Lisboa), numa estrada a sul de Ancara, com o carro do jogador a sair do trajeto, embatendo nos 'rails' e a capotar.

Çalik vestiu por oito vezes a camisola da seleção principal da Turquia, a última das quais num jogo particular com a Moldávia, em 2017, com o jogador a marcar um dos golos da vitória por 3-1.

A Turquia é adversária de Portugal nos 'play-off' para o Mundial2022, com o vencedor desse jogo a encontrar no embate decisivo de qualificação a Itália ou a Macedónia do Norte no outro duelo do apuramento.