Frederico Morais foi batido na última onda.Batista e Bonvalot ganham e lideram

O terceiro e último dia na Ericeira abriu com Carolina Mendes a passar com melhor nota do que Teresa Bonvalot, enquanto Carina Duarte batia a campeã, Kika Veselko. As meias-finais tiveram um duelo muito equilibrado, mas Kika Veselko superou Carolina Mendes, enquanto Teresa Bonvalot batia Carina Duarte. Na reedição da primeira final da época, Bonvalot conseguiu depressa uma boa nota, podendo gerir a pontuação e obter a sua segunda vitória do ano - e 23.ª na Liga MEO, tendo apenas 22 anos. " Tentei perceber quais as melhores ondas e apanhá-las, foi essa a estratégia. Esta é uma onda que respeito muito, apanhei aqui um susto no ano passado", disse, festejando na Ericeira pela terceira vez, depois dos triunfos de 2019 e 2015.

Na prova masculina, Frederico Morais começou por bater de forma clara Tomás Fernandes, marcando encontro com Francisco Mittermayer, que afastou Joaquim Chaves. João Mendonça venceu João Moreira e Halley Batista superou Luca Guichard, formando a outra meia-final. A prova teve de parar devido à maré e no recomeço Kikas igualou a melhor onda do campeonato - 9 pontos -, afastando o jovem Mittermayer, de 17 anos, por 16-12,35. Halley Batista, mais experiente do que João Mendonça, obteve resultado semelhante: 16,50-9,25.

A final foi equilibrada e só se decidiu nas últimas ondas, depois de Kikas ter liderado até ao último minuto. Halley precisava de 6,66 pontos e obteve 7,30, fechando com 14,40 contra 13,75 e assumindo a liderança da Liga MEO. "Foi um triunfo incrível, nem pareceu realidade. O Kikas é a grande referência do surf nacional e só ao fazer a final com ele já estava feliz. Na última onda virei o resultado e nem sei se devo rir ou chorar", atirou o surfista residente no Algarve, que alcançou na Ericeira a segunda vitória da carreira na Liga MEO Surf.