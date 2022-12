França acaba com sonho marroquino e marca final com a Argentina

A França, campeã em título, qualificou-se para a final do Mundial de futebol de 2022, marcando encontro com a Argentina, ao vencer Marrocos por 2-0, na segunda meia-final, em Al Khor, no Qatar.

Theo Hernández, aos cinco minutos, e o suplente Randal Kolo Muani, aos 79, apontaram os tentos dos campeões de 1998 e 2018 e finalistas vencidos de 2006. Foram os dois únicos jogadores a marcar golos a Marrocos neste Mundial - o único golo que a equipa magrebina tinha sofrido até aqui na prova tinha sido autogolo.

Na final, marcada para domingo, pelas 15:00 (em Lisboa), em Lusail, a França defronta a Argentina, campeã em 1978 e 1986, que, na primeira meia-final, derrotou a Croácia por 3-0.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Marroquinos e croatas jogam pelo 'bronze', no sábado.