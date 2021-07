Críticas a Ronaldo, Mourinho e Pinto da Costa estão "fora de contexto"

O presidente do Real Madrid afirmou que as novas gravações divulgadas esta quarta-feira, nas quais se ouve a criticar Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Pinto da Costa, entre outros, foram obtidas de "forma ilícita e estão descontextualizadas".

"Estas gravações, obtidas de forma ilícita, estão descontextualizadas, para provocar uma interpretação que não corresponde à realidade", reagiu Florentino Pérez, através de comunicado, após o jornal El Confidencial ter publicado novo bloco de áudios do líder dos merengues, em conversas mantidas

Nas gravações, Pérez apelida Cristiano Ronaldo de "imbecil", José Mourinho de "anormal" e Fábio Coentrão de "pateta", além de acusar o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, e o empresário Jorge Mendes de esquemas "estranhos" na movimentação do dinheiro da transferência de Pepe dos dragões para os blancos, em 2007.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Tenho uma relação magnífica com Jorge Mendes há 15 anos. Uma relação sustentada na amizade e no respeito. Foi sempre muito profissional, íntegro e transparente. Sem isso, teria sido impossível de construir a relação que mantenho com ele, mas também com os profissionais por ele representados, como Cristiano Ronaldo e José Mourinho, os quais admiro e por quem tenho um carinho muito especial", refere o comunicado de Florentino Pérez.

Na mesma nota, o presidente do Real Madrid diz igualmente manter "uma grande amizade" com Pinto da Costa, com quem teve "a oportunidade de realizar vários acordos, sempre com a máxima transparência".

Na segunda-feira, o jornal El Confidencial divulgou os primeiros áudios de Florentino Pérez, relativos a 2006, nos quais o líder do Real Madrid dizia que os ex-jogadores Iker Casillas e Raúl, figuras incontornáveis da história dos merengues, eram as "duas maiores fraudes" do emblema espanhol.

Pérez considerou que as essas declarações foram divulgadas devido à participação do Real Madrid na criação da Superliga Europeia, que acabou por não se concretizar, face à controvérsia gerada e aos protestos por parte dos adeptos dos 12 clubes envolvidos no projeto.