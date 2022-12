Fernando Santos deixa de ser selecionador nacional. A Federação Portuguesa de Futebol e o técnico acordaram a saída, podendo ser oficializada hoje ainda. Santos não resistiu à eliminação de Portugal nos quartos de final do Mundial 2022 e à desavença pública com Cristiano Ronaldo.

Assim que a seleção perdeu com Marrocos e se despediu do Qatar, o selecionador disse que "a palavra demissão" não entrava no seu "léxico", mas prometera que teria uma conversa com o Fernando Gomes para avaliar o futuro. O que aconteceu já na passada terça-feira. Desde então as partes estão a tratar da rescisão.

Chega assim ao fim um ciclo de oito anos e dois troféus: o Euro 2016 e a Liga das Nações 2019. Fernando Santos assumiu o comanda da equipa verde rubra em outubro de 2014, substituindo Paulo Bento no comando técnico. Tinha contrato até 2024, por isso foi necessário chegar a um acordo para a saída, mais pelo desgaste da relação com os jogadores do que pelo objetivo falhado.

Apesar de ter apontado ao título mundial no Qatar, a seleção ficou-se pelos quartos, perdendo com Marrocos (1-0). E se é verdade que não chegava tão longe desde 2006 (ficou-se pelos oitavos em 2010 e 2018, e na fase de grupos em 2014), também é verdade que desiludiu no Mundial 2018, no Euro 2020 e na recente não qualificação para o playoff final da Liga das Nações não retirando o máximo da melhor geração de jogadores que Portugal já teve.

O organismo liderado por Fernando Gomes tem margem para encontrar a melhor solução, porque a seleção só volta a ter jogos em março - frente a Liechtenstein e Luxemburgo - e o planeamento para o Euro 2024 ainda foi feito pelo atual selecionador.

(em atualização)