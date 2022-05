Fernando Santos chama os bracarenses David Carmo e Ricardo Horta

David Carmo e Ricardo Horta do Sp. Braga são as grandes novidades da lista de Fernando Santos para o quadruplo compromisso da seleção nacional na Liga das Nações. Desde 2012 que os minhotos não tinham dois jogadores convocados aos mesmo tempo, quando Rúben Amorim e Eder foram chamados por Paulo Bento para substituir os lesionados Manuel Fernandes e Carlos Martins. A lista de 25 eleitos conta ainda com quatro campeões nacionais (Diogo Costa, Pepe, Vitinha e Otávio) e não tem qualquer jogador do Benfica.

"Vamos ver o que podem dar. Por isso é que são dadas oportunidades. Tivemos o Tiago Djaló e o Gonçalo Inácio a quem dei os parabéns pelo trabalho feito. Agradou-me muito. Agora, decidi pelo David Carmo e pelo Domingos Duarte para os ver em ambiente de treino, ter contacto, e para aproveitar que esses dois jogadores vão estar em competição, sempre em avaliação com o selecionador Rui Jorge. Entendemos que este era um momento oportuno. Não tem a ver com a questão da qualidade, é importante avaliar o que podem dar. Por muitas avaliações via tv ou ao vivo, é sempre melhor termos contacto com o jogador e a pessoa", explicou o selecionador nacional esta sexta-feira na Cidade do Futebol.

Não é segredo para ninguém que o centro da defesa precisa de renovação: "É natural a renovação. A discussão é normal. Fala-se muito de forma abrangente, mas parece que é só em relação aos centrais, face à idade elevada. Idade não tem a ver com a qualidade. Se entender que são os jogadores que me dão mais garantias, tudo bem. Se pensarmos, desde que aqui estou, 27 jogadores afirmaram-se na seleção, um deles com 18 anos, outros com 21, 22, 23... Foi feita uma renovação natural e vai continuar. Será sempre feita em todo o lado. Mas o primeiro critério é a qualidade, não a idade. Temos de analisar os jogadores e decidirmos, tecnicamente, quem será que vai estar no Mundial."

Jogadores como Rúben Dias e João Félix ou Rafa são baixas para os próximos quatro jogos por lesão. Sérgio Oliveira (Roma) e Gonçalo Inácio (Sporting) não fazem parte das escolhas do selecionador. A esse respeito, o técnico lembrou que "a seleção é um espaço aberto" e "há sempre um lote de 50/60 jogadores a serem observados".

Nos últimos jogos Fernando Santos surpreendeu por sentar Rui Patrício no banco ao fim de 11 anos a titular e apostar em Diogo Costa. E há ainda José Sá. "Ninguém tem vantagem. São opções. Se não acreditasse neles, não eram eles a cá estar. Quando os selecionadores não confiam, não convocam. Tenho confiança ilimitada no Rui Patrício e em todos. Partem do zero", disse o selecionador, sem revelar quem será a escolha desta vez.

A maratona de quatro jogos em 11 dias começa com o duelo ibérico com a Espanha, dia 2 de junho, seguindo-se a Suíça (dia 5 em Braga) e República Checa (dia 9), ambos no Estádio José Alvalade, e a fechar, novamente, os helvéticos, em Genebra (12). "São quatro jogos em fim da época. Vai ser muito difícil para todos, jogadores e selecionador. Será obrigatória uma rotação nesses quatro jogos relativos a uma prova importantíssima. Também por isso o lote está um pouco alargado [26 jogadores em vez dos habituais 23], permitirá refrescar a equipa", justificou o engenheiro.

Em junho e setembro, todas as seleções vão medir forças entre si, quer na condição de visitado quer como visitante, sendo que quatro das seis rondas da Liga das Nações têm de ser disputadas em junho, por motivos de calendarização, face à realização do Mundial 2022, que vai decorrer no inverno.

Os quatro vencedores dos grupos da Liga das Nações A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição dos terceiro e quarto lugares. A final four da terceira edição da prova será realizada em junho de 2023.

Lista de convocados

Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício

Defesas: Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, David Carmo, Domingos Duarte, Pepe, Nuno Mendes e Rafael Guerreiro

Médios: João Moutinho, João Palhinha, Ruben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Vitinha, William Carvalho e Otávio

Avançados: Gonçalo Guedes, Rafael Leão, Ricardo Horta, Cristiano Ronaldo, André Silva e Diogo Jota.