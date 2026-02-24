Federações ganham reforço profissional

O reforço das estruturas técnicas das federações desportivas nacionais ganhou esta terça-feira novo impulso com a assinatura dos contratos de desenvolvimento desportivo para a contratação de diretores técnicos nacionais e gestores desportivos.A medida, integrada no Contrato-Programa 893/2024, abrange 23 federações e representa um investimento de 3,55 milhões de euros no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo 2024-2028, destinado a profissionalizar a organização e melhorar a capacidade de apoio aos atletas.Na abertura da sessão, o presidente do COP, Fernando Gomes, destacou que o objetivo central passa por reforçar a capacidade organizativa do sistema desportivo português. “Ajudar a profissionalizar as federações. Trata-se de dotar as organizações de estruturas estáveis, de pessoas qualificadas e de processos modernos de gestão”, afirmou. Segundo o dirigente, a melhoria estrutural terá impacto direto no rendimento desportivo: “Quando uma federação consegue planear, contratar e gerir com qualidade, o resultado é direto e mensurável em ações mais eficazes de deteção de talento, em melhores programas de formação, num acompanhamento multidisciplinar mais consistente e, acima de tudo, no apoio mais qualificado aos atletas”.A medida prevê o financiamento da contratação de recursos humanos especializados entre 2026 e 2028 e enquadra-se numa estratégia mais ampla de qualificação do sistema desportivo. Fernando Gomes deixou ainda uma mensagem dirigida às federações abrangidas: “É um sinal de confiança na vossa liderança, no trabalho das vossas equipas técnicas e na seriedade com que vão gerir e maximizar estes recursos. Vivemos um tempo da ação coletiva — com o Governo, o COP, as federações, os clubes e todos os parceiros públicos e privados unidos para promovermos a prática desportiva e servirmos os nossos atletas e treinadores para que possam continuar a dar o seu melhor e a brilhar mundo fora”.A cerimónia contou com a presença da ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, que encerrou o evento reforçando a importância do planeamento na obtenção de resultados competitivos. “O sucesso desportivo não é fruto do acaso — é o resultado de planeamento, método, acompanhamento científico, gestão rigorosa e liderança técnica competente. Quando uma federação dispõe de uma estrutura técnica sólida e de uma gestão qualificada, está mais preparada para apoiar os atletas, os treinadores, captar oportunidades e, naturalmente, alcançar melhores resultados”. A governante sublinhou ainda o carácter estrutural do investimento: “Esta medida é o reconhecimento claro que o desporto não se faz apenas com medalhas ou com momentos de consagração. O desporto faz-se todos os dias, faz-se nos treinos, na gestão, no planeamento, na avaliação e no acompanhamento próximo dos atletas. Faz-se com quem dá vida ao desporto diariamente — treinadores, dirigentes, técnicos, gestores e tantos outros profissionais que tantas vezes, longe dos holofotes, sustentam cada conquista”.A medida destina-se a federações com estatuto de utilidade pública desportiva e pretende reforçar a capacidade de planeamento, execução e avaliação das políticas desportivas, enquanto promove a integração de profissionais qualificados no setor.Entre as federações abrangidas encontram-se Andebol, Atletismo, Badminton, Basquetebol, Canoagem, Desporto Universitário, Desportos de Inverno, Escalada de Competição, Esgrima, Futebol, Ginástica, Golfe, Hóquei, Judo, Natação, Orientação, Patinagem, Pentatlo Moderno, Râguebi, Squash, Ténis de Mesa, Vela e Xadrez, ficando duas federações elegíveis por assinar numa fase posterior.A aposta centra-se assim na criação de capacidade permanente dentro das federações, considerada condição essencial para o crescimento e sustentabilidade do sistema desportivo português..Contratos-Programa de Preparação Olímpica, Paralímpica e Surdolímpica assinados na sede do COP.Pedro Dias: Junção dos Comités Olímpico e Paralímpico “já está a acontecer”