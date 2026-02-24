Federações ganham reforço profissional
Federações ganham reforço profissional

Programa nacional financia diretores técnicos e gestores para elevar qualidade do sistema desportivo.
Cecília Carmo
O reforço das estruturas técnicas das federações desportivas nacionais ganhou esta terça-feira novo impulso com a assinatura dos contratos de desenvolvimento desportivo para a contratação de diretores técnicos nacionais e gestores desportivos.

A medida, integrada no Contrato-Programa 893/2024, abrange 23 federações e representa um investimento de 3,55 milhões de euros no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo 2024-2028, destinado a profissionalizar a organização e melhorar a capacidade de apoio aos atletas.

Na abertura da sessão, o presidente do COP, Fernando Gomes, destacou que o objetivo central passa por reforçar a capacidade organizativa do sistema desportivo português. “Ajudar a profissionalizar as federações. Trata-se de dotar as organizações de estruturas estáveis, de pessoas qualificadas e de processos modernos de gestão”, afirmou. Segundo o dirigente, a melhoria estrutural terá impacto direto no rendimento desportivo: “Quando uma federação consegue planear, contratar e gerir com qualidade, o resultado é direto e mensurável em ações mais eficazes de deteção de talento, em melhores programas de formação, num acompanhamento multidisciplinar mais consistente e, acima de tudo, no apoio mais qualificado aos atletas”.

A medida prevê o financiamento da contratação de recursos humanos especializados entre 2026 e 2028 e enquadra-se numa estratégia mais ampla de qualificação do sistema desportivo. Fernando Gomes deixou ainda uma mensagem dirigida às federações abrangidas: “É um sinal de confiança na vossa liderança, no trabalho das vossas equipas técnicas e na seriedade com que vão gerir e maximizar estes recursos. Vivemos um tempo da ação coletiva — com o Governo, o COP, as federações, os clubes e todos os parceiros públicos e privados unidos para promovermos a prática desportiva e servirmos os nossos atletas e treinadores para que possam continuar a dar o seu melhor e a brilhar mundo fora”.

A cerimónia contou com a presença da ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, que encerrou o evento reforçando a importância do planeamento na obtenção de resultados competitivos. “O sucesso desportivo não é fruto do acaso — é o resultado de planeamento, método, acompanhamento científico, gestão rigorosa e liderança técnica competente. Quando uma federação dispõe de uma estrutura técnica sólida e de uma gestão qualificada, está mais preparada para apoiar os atletas, os treinadores, captar oportunidades e, naturalmente, alcançar melhores resultados”. A governante sublinhou ainda o carácter estrutural do investimento: “Esta medida é o reconhecimento claro que o desporto não se faz apenas com medalhas ou com momentos de consagração. O desporto faz-se todos os dias, faz-se nos treinos, na gestão, no planeamento, na avaliação e no acompanhamento próximo dos atletas. Faz-se com quem dá vida ao desporto diariamente — treinadores, dirigentes, técnicos, gestores e tantos outros profissionais que tantas vezes, longe dos holofotes, sustentam cada conquista”.

A medida destina-se a federações com estatuto de utilidade pública desportiva e pretende reforçar a capacidade de planeamento, execução e avaliação das políticas desportivas, enquanto promove a integração de profissionais qualificados no setor.

Entre as federações abrangidas encontram-se Andebol, Atletismo, Badminton, Basquetebol, Canoagem, Desporto Universitário, Desportos de Inverno, Escalada de Competição, Esgrima, Futebol, Ginástica, Golfe, Hóquei, Judo, Natação, Orientação, Patinagem, Pentatlo Moderno, Râguebi, Squash, Ténis de Mesa, Vela e Xadrez, ficando duas federações elegíveis por assinar numa fase posterior.

A aposta centra-se assim na criação de capacidade permanente dentro das federações, considerada condição essencial para o crescimento e sustentabilidade do sistema desportivo português.

Contratos-Programa de Preparação Olímpica, Paralímpica e Surdolímpica assinados na sede do COP
Pedro Dias: Junção dos Comités Olímpico e Paralímpico “já está a acontecer”
