E agora? O que acontece a Fernando Santos depois da eliminação de Portugal no Mundial e de ter colocado a fasquia no título? Fernando Gomes, presidente da FPF, não gosta de rasgar contratos, e o treinador acha que tem condições para continuar. Mas há situações que fogem da esfera de ambos: entre elas, a decisão de Ronaldo em continuar a representar a seleção depender (ou não) da continuidade de Santos, depois ter entrado em choque com o selecionador devido à sua condição de suplente.

Segundo soube o DN, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol vai esperar pelos relatórios da participação portuguesa no Campeonato do Mundo para depois reunir com o técnico. Não que o futuro do selecionador dependa disso, uma vez que o dirigente está a par de tudo o que se passou no Qatar. Mas quer analisá-los na presença de Fernando Santos e assim em conjunto avaliarem se há ou não condições para manter tudo como está até 2024, ano do fim da ligação contratual.