FC Porto vence Sp. Braga e continua na frente da I Liga

O FC Porto segurou este domingo a continuidade na liderança da I Liga, em igualdade pontual com o Sporting, ao vencer, no Dragão, o Sporting de Braga por 1-0, em jogo da 14.ª jornada.

Cinco dias depois do desaire caseiro com o Atlético de Madrid (1-3), que custou o adeus à Liga dos Campeões, o FC Porto alcançou o nono triunfo consecutivo na prova, igualando o máximo de Sérgio Conceição à frente da equipa, graças ao golo de Luis Díaz, aos 22 minutos de um jogo dominado quase a tempo inteiro pelos azuis e brancos'.

Na tabela, o FC Porto é primeiro, com os mesmos 38 pontos do Sporting, no segundo lugar, mantendo quatro de vantagem sobre o terceiro Benfica, que venceu em Famalicão (4-1), enquanto o Sp. Braga manteve o quarto lugar, com os mesmos 25 pontos, mas viu os perseguidores aproximarem-se, após os triunfos de Estoril, Portimonense e Vitória de Guimarães.

Na antevisão, Sérgio Conceição anunciou Wendell num onze que voltou a contar com Uribe, relegando Zaidu e Taremi para o banco de suplentes, o que no caso do avançado iraniano só tinha sucedido esta época numa ocasião, para a Taça da Liga, nos Açores, diante do Santa Clara [derrota por 3-1].

No Braga, Carvalhal tinha revelado preocupação com os níveis físicos da equipa, 72 horas depois do compromisso europeu diante do Estrela Vermelha (1-1), e promoveu uma autêntica revolução no onze, com a inclusão de Bruno Rodrigues, Vítor Tormena, Fabiano, Francisco Moura, Piazón e Abel Ruíz.

O FC Porto, como se esperava, chamou a si a iniciativa, face a um Braga mais expectante e preocupado em fechar os caminhos da sua baliza, com atenção redobrada a Vítor Ferreira, sempre que o criativo surgia pelo meio a pegar na bola.

Os minhotos reconheciam o perigo que o médio portista podia representar, mas bastou uma desatenção, aos 13 minutos, para o Porto ameaçar o golo: Vítor Ferreira recebeu a bola nas costas dos médios do Braga e rematou à entrada da área para uma grande intervenção de Matheus.

O Braga até reagiu bem à ameaça e, dois minutos volvidos, aos 15, Tormena encontrou Francisco Moura solto pela esquerda, num lance que terminou com a bola a esbarrar no poste direito da baliza de Diogo Costa.

Foi a única ameaça séria em toda a primeira parte do Braga, equipa que, pouco depois, acabou penalizada por novo erro, aproveitado por Luis Díaz para adiantar o FC Porto: Paulo Oliveira falhou o passe longo e o colombiano Uribe, com maestria, assistiu o compatriota Luis Díaz, que, entre o lateral e o central, rematou colocado por cima de Matheus.

O banco portista dividiu-se entre os festejos e a assistência a Pepe, de volta à equipa para o campeonato após um mês de ausência, mas que acabaria por ceder o lugar a Fábio Cardoso.

A troca não perturbou o Porto, que ameaçou a seguir o segundo golo, por Uribe, com um remate surpreendente de fora da área.

Carvalhal trocou ao intervalo os 'amarelados' Fabiano e Paulo Oliveira por Yan Couto e Guilherme, mudando depois Abel Ruíz por Vítor Oliveira, mas voltou a ser o FC Porto, já com Zaidu no lugar de Wendell, a entrar melhor e mais perigoso.

Aos 49 minutos, Díaz perdeu o 'duelo' para Matheus, que também se impôs a Vítor Ferreira, aos 59, após triangulação à entrada da área.

O jogo seguia agora num registo ainda mais pausado, acentuando-se com o passar dos minutos o cansaço dos jogos europeus, mas a diferença mínima no resultado mantinha a incerteza e prendia os adeptos, com os do FC Porto a sofrerem com os remates perigosos de Ricardo Horta e Bruno Rodrigues, aos 71 e 72 minutos, respetivamente.

O Braga tinha agora mais bola, mas era o FC Porto, em transições, a ficar mais perto de marcar, num final de jogo emotivo.