FC Porto tenta garantir oitavos. Sporting joga futuro em Londres

Sérgio Conceição não quer ouvir falar do cansaço do clássico na Bélgica. E Rúben Amorim pede mais um jogo de superação aos leões na Europa.

O FC Porto e o Sporting têm seis pontos, mas o cenário nos respetivos grupos (ver quadro) da Liga dos Campeões é bem diferente. Os dragões recuperaram de uma quase eliminação à terceira jornada e estão agora em posição de se apurarem, caso vençam, na quarta-feira (17.45, Eleven) na Bélgica, o Club Brugge e o Atlético de Madrid, de João Félix, não ganhe ao Bayer Leverkusen.

Já o Sporting teve um início fulgurante, mas duas derrotas seguidas com o Marselha deixaram a equipa leonina a precisar de vencer o Tottenham, em Londres (20.00, TVI e Eleven), para manter a esperança na passagem à fase a eliminar. Um triunfo ou um empate remete todas as decisões do grupo D para a última ronda.

Nesta 5.ª jornada da Champions, o FC Porto tem contas a ajustar com o Club Brugge, depois da surpreendente goleada sofrida no jogo da primeira volta (4-0). "Cabe-nos fazer um jogo diferente do que fizemos no Dragão. Não foi só mérito do adversário, foi também demérito nosso. Estamos avisados sobre esta que é uma equipa muito interessante, com bola e sem bola", disse hoje Sérgio Conceição, argumentando que a prova disso tudo é que não sofreram qualquer golo nesta fase de grupos e já estão apurados.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O plantel portista tem muita experiência e por isso não haverá lugar a "desculpas" sobre o desgaste físico ou mental, decorrente da derrota (1-0) com o Benfica, mesmo que o centro da defesa seja o menos experiente de todos os setores. "Se o Pepe jogasse faria o jogo 113 na Liga dos Campeões e o Fábio Cardoso fez três... o David Carmo quatro. Mas isso não interessa. Se a equipa estiver bem não tenho dúvidas de que faremos um resultado que será ganhar ou ganhar para nos poderemos qualificar."

E com a certeza de o pior cenário - a derrota - não retirar os campeões nacionais da luta pelo apuramento, podendo tudo ficar decidido na última ronda, na receção ao Atlético de Madrid, o que, afinal, é um cenário idêntico ao da última época, que na altura foi favorável aos espanhóis.

Coates de volta? E a titular

Sem Pedro Gonçalves e Ricardo Esgaio, devido a castigo, e com Coates em dúvida, por lesão, o Sporting joga o futuro nas provas europeias em Londres. "O Tottenham sabe que se ganhar passa aos oitavos. E nós também temos de vencer o jogo", disse Rúben Amorim, lembrando que a grande diferença para o jogo de Alvalade é que "este é mais decisivo". Por isso, "em princípio, Coates poderá jogar de início". E quando questionado sobre a possível titularidade de Paulinho, até face à ausência de Pedro Gonçalves, o técnico leonino disse que no Sporting "não há titulares" e terá sempre de fazer "rotações".

Antes de embarcar para Londres, o presidente do Sporting respondeu a uma questão sobre a renovação de contrato com o treinador, atirando: " Tem contrato até 2024 e não podemos estar mais satisfeitos e orgulhosos."

Já na conferência de imprensa, Amorim reafirmou que não tem "o sonho de treinar um clube em particular" e que é "feliz" em Alvalade: "Eu já estou num grande clube. Sou muito jovem. E gosto muito desta incerteza, de não saber o dia de amanhã, de não pensar em Inglaterra, Espanha ou Itália. Pode ser um dos meus objetivos, mas não faço planos. Quero apenas ser treinador e ter um projeto com o qual me identifique."